WTA выпустила заявление о том, что украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси

WTA опубликовала заявление о том, что теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей.

Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинок, так и россиянок с белорусками.

«После неприятных обстоятельств и недопонимания во вчерашнем матче на «Уимблдоне» (и других матчах последних недель) хочет прояснить ситуацию с послематчевыми рукопожатиями.

[...] WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси), это их личное решение.

У нас прекрасные болельщики, мы благодарны им за страсть и включенность. И мы благодарим их за понимание и уважение к спортсменкам».

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