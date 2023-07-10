WTA выпустила заявление о том, что украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси
WTA опубликовала заявление о том, что теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей.
Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинок, так и россиянок с белорусками.
«После неприятных обстоятельств и недопонимания во вчерашнем матче на «Уимблдоне» (и других матчах последних недель) WTA хочет прояснить ситуацию с послематчевыми рукопожатиями.
[...] WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси), это их личное решение.
У нас прекрасные болельщики, мы благодарны им за страсть и включенность. И мы благодарим их за понимание и уважение к спортсменкам».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_1948
Напомню, что на момент лета 1948 года война была почти уже 3 года как закончена, а Германия и Япония в ней капитулировали и сдались на милость победителей. Тем не менее и через 3 года спортсмены других стран не хотели видеть на ОИ немцев и японцев. Это ли не сегрегация людей только из-за их стран происхождения?