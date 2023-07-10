WTA выпустила заявление о том, что украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси

Теги Уимблдон WTA Теннис

WTA опубликовала заявление о том, что теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей.

Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинок, так и россиянок с белорусками.

«После неприятных обстоятельств и недопонимания во вчерашнем матче на «Уимблдоне» (и других матчах последних недель) WTA хочет прояснить ситуацию с послематчевыми рукопожатиями.

[...] WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси), это их личное решение.

У нас прекрасные болельщики, мы благодарны им за страсть и включенность. И мы благодарим их за понимание и уважение к спортсменкам».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonbezb
Представляю международную компанию, в которой сотрудники отказываются здороваться с коллегами из-за их страны происхождения, расы, языка, цвета кожи или пола. Разве это не сегрегация?
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Ответ Sincere
Эту сегрегацию запустил еще Мок в марте 2022 года)
Но потом еще усугубил ситуацию и стал придумывать совершенно дискриминационные, а если точнее то просто унизительные правила допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, фактически ввел апартеид в спорте. Но даже не это главное, главное то , что они это все представляют, как заботу о россиянах и белорусах. Большей мерзости просто трудно придумать. А если просто спросить за что наших спортсменов отстранили? Я думаю Бах не сможет сформулировать причину, настолько она нелепа.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Antonbezb
Представляю международную компанию, в которой сотрудники отказываются здороваться с коллегами из-за их страны происхождения, расы, языка, цвета кожи или пола. Разве это не сегрегация?
В любой ситуации на первом плане должна быть обычная человеческая порядочность. Но украинки об этом просто не знают, так что сердиться на них бесполезно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Ответ Максим Никитин
давно пора было прояснить ситуацию для болельщиков
Зрители на трибунах отслеживают заявления WTA в соцсетях, надежный план)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Могли и не выпускать это заявление в стиле вода мокрая.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
позор
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ rzj
Чтоже вы неудобные слова из песни вырезали - ’из за продолжающейся предосудительной вoйньl’ Due to the ongoing reprehensible war, the WTA respects the position of the Ukrainian athletes in foregoing the tradition of shaking opponents’ hands (from Russia and Belarus) at the end of a match, as this is a personal decision.
Российские теннисистки разве воюют? У них в руках ракетки, а не АК.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Antonbezb
Представляю международную компанию, в которой сотрудники отказываются здороваться с коллегами из-за их страны происхождения, расы, языка, цвета кожи или пола. Разве это не сегрегация?
Эту сегрегацию запустил еще Мок в марте 2022 года)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ketanest
Ответ Antonbezb
Представляю международную компанию, в которой сотрудники отказываются здороваться с коллегами из-за их страны происхождения, расы, языка, цвета кожи или пола. Разве это не сегрегация?
Одни сегрегацию нам устраивают, другие санкции на нас накладывают, третьи руки нам не подают. Я вот одно не могу понять. А нас то за что ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Ротенберг
WTA, конечно, очень «своевременно» выпустили заявление. Будут ли его печатать хотя бы в дневных программах Уимблдона? Или будет как у Свитолиной, которая ссылалась на «все информацию» в её, простите, социальных сетях?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Welshman09
Ответ Sincere
Эту сегрегацию запустил еще Мок в марте 2022 года)
Нет, берите на 70+ лет раньше: в июле 1948 года МОК решил не приглашать на ОИ-1948 в Лондон "бедненьких" спортсменов Германии и Японии, так как эти страны были исключены из МОК за развязывание войны:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_1948

Напомню, что на момент лета 1948 года война была почти уже 3 года как закончена, а Германия и Япония в ней капитулировали и сдались на милость победителей. Тем не менее и через 3 года спортсмены других стран не хотели видеть на ОИ немцев и японцев. Это ли не сегрегация людей только из-за их стран происхождения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад_нн
Ответ Назар Игорь
В любой ситуации на первом плане должна быть обычная человеческая порядочность. Но украинки об этом просто не знают, так что сердиться на них бесполезно.
Слово "порядочность" этим людям неизвестно априори, ,причем всем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Ротенберг
Ответ Stas Salesov
Зрители на трибунах отслеживают заявления WTA в соцсетях, надежный план)
Бесконечно вас плюсую.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Никитин
Ответ Stas Salesov
Зрители на трибунах отслеживают заявления WTA в соцсетях, надежный план)
лучше было ничего не делать ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий