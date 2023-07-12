«Хочу и то, и другое». Соболенко – о финале «Уимблдона» и первой строчке рейтинга

Арина Соболенко прокомментировала то, что станет №1, если выйдет в финал «Уимблдона».

– Какая у вас самая большая мотивация? Что для вас важнее: впервые выйти в финал «Уимблдона» или впервые стать первой ракеткой мира?

– Если честно, хочу и то, и другое (улыбается). Но я стараюсь сосредотачиваться на себе, потому что знаю, что если начну думать обо всем этом, то потеряю концентрацию на корте, свою игру. Поэтому стараюсь фокусироваться на себе, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче. А потом посмотрим, готова ли я стать №1 или готова ли сыграть в еще одном финале.

– Вы чувствуете, что сейчас играете как лучшая теннисистка в мире?

– Я чувствую себя одной из лучших. Есть и другие классные игроки. Не скажу, что я лучшая. Одна из лучших.

Соболенко в одной победе от вершины рейтинга. Нужно выиграть полуфинал «Уимблдона» против Жабер

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