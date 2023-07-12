«Хочу и то, и другое». Соболенко – о финале «Уимблдона» и первой строчке рейтинга

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что станет №1, если выйдет в финал «Уимблдона».

– Какая у вас самая большая мотивация? Что для вас важнее: впервые выйти в финал «Уимблдона» или впервые стать первой ракеткой мира?

– Если честно, хочу и то, и другое (улыбается). Но я стараюсь сосредотачиваться на себе, потому что знаю, что если начну думать обо всем этом, то потеряю концентрацию на корте, свою игру. Поэтому стараюсь фокусироваться на себе, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче. А потом посмотрим, готова ли я стать №1 или готова ли сыграть в еще одном финале.

– Вы чувствуете, что сейчас играете как лучшая теннисистка в мире?

– Я чувствую себя одной из лучших. Есть и другие классные игроки. Не скажу, что я лучшая. Одна из лучших.

Соболенко в одной победе от вершины рейтинга. Нужно выиграть полуфинал «Уимблдона» против Жабер

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3 комментария

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kamilla mka12
— Винни, тебе что намазать — мёду или... сгущённого молока?
— И того, и другого! И можно без хлеба!
+11
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свободу попугаю
Народ, если кто видел, или знает что нибудь о местонахождении брата Мэдисон Киз - Варлампия. Скажите ему что его ждёт еда, тёплый ночлег, горячий чай и наше радушие
+2
0
+2
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Monto Frekasi
Ответ свободу попугаю
Народ, если кто видел, или знает что нибудь о местонахождении брата Мэдисон Киз - Варлампия. Скажите ему что его ждёт еда, тёплый ночлег, горячий чай и наше радушие
хочу мороженого, хочу пироженого! тебе Жабер уже рисовый плов готовит. только сахар, орехи и сухофрукты забыла положить. постненький такой, мол, чтобы Арына не толстела.
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