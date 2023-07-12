Соболенко после победы над Киз: «Потрясающе снова выйти в полуфинал – надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлый раз»

Теги Уимблдон WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз в 1/4 финала «Уимблдона».

Она выиграла 6:2, 6:4.

«Потрясающе снова выйти в полуфинал – надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлый раз.

Матч был сложным, сильная соперница, я очень рада, что смогу взять второй сет. При счете 2:4 ушла с 0:40, это было невероятно.

Спасибо зрителям за атмосферу. Хотя вы больше поддерживали Мэдисон, мне все равно очень понравилось».

Также Соболенко рассказала, как изменилась после первого полуфинала «Уимблдона» в 2021 году.

«После того полуфинала я сильно изменилась, много работала и теперь я другая теннисистка. Сделаю все, чтобы пройти дальше.

С детства я мечтала о титуле «Уимблдона». Это особенный турнир», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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2 комментария

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dukenukem
Арина молодец, но теперь нужен финал
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Назар Игорь
Арина, мы тоже надеемся. Накажи британских неадекватов.
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