Соболенко после победы над Киз: «Потрясающе снова выйти в полуфинал – надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлый раз»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз в 1/4 финала «Уимблдона».

Она выиграла 6:2, 6:4.

«Потрясающе снова выйти в полуфинал – надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлый раз.

Матч был сложным, сильная соперница, я очень рада, что смогу взять второй сет. При счете 2:4 ушла с 0:40, это было невероятно.

Спасибо зрителям за атмосферу. Хотя вы больше поддерживали Мэдисон, мне все равно очень понравилось».

Также Соболенко рассказала, как изменилась после первого полуфинала «Уимблдона» в 2021 году.

«После того полуфинала я сильно изменилась, много работала и теперь я другая теннисистка. Сделаю все, чтобы пройти дальше.

С детства я мечтала о титуле «Уимблдона». Это особенный турнир», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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