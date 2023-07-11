Юбенкс о советах Гауфф и Осаки: «Когда они говорят, что мне нужно верить в себя, я заражаюсь»
Кристофер Юбенкс рассказал, как обсуждал карьеру с Коко Гауфф и Наоми Осакой .
В этом году он дебютировал в топ-100, выиграл первый титул ATP и вышел в четвертьфинал «Уимблдона».
«Они обе мне говорили, что мое место на этом уровне. Долгое время я сомневался, хватит ли мне стабильности. Я знал, что могу феерить в отдельных матчах, создать проблемы соперникам. Не знаю, верил ли я, что смогу стабильно проводить матч за матчем против качественных соперников.
Коко мне очень давно об этом говорила. И Наоми сказала то же самое. Для меня важнее всего поддерживать уверенность в себе. И когда они об этом говорят, я заражаюсь».
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