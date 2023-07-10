Медведев о том, что впервые вышел в 1/4 «Уимблдона»: «Жаль, что теперь, наверное, придется играть на Центральном корте»

прокомментировал матч с в четвертом круге «Уимблдона». Чех снялся после двух сетов.

«Если честно, я не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении он немного ограничен, но по мячу он бил так, будто больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что все иначе.

Во время матча, к сожалению, нет другого выхода – только бороться за каждое очко. Даже со мной сколько раз было, что ты думаешь, что травмирован, но потом берешь один гейм, делаешь один брейк, возвращаешься в игру, думаешь, что стоит продолжать. И в итоге побеждаешь.

Мне очень жаль Иржи, и я надеюсь, что он быстро восстановится. У него впереди еще много «Больших шлемов».

Также Медведев прокомментировал то, что впервые вышел в четвертьфинал « ».

«Я, наверное, пятый или шестой раз играю на «Уимблдоне», и у меня не было больших успехов. Но я никогда не проигрывал на Корте №1.

Жаль, что в четвертьфинале, наверное, придется играть на Центральном (усмехается).

Я очень доволен, жду следующий матч. Надеюсь, смогу выложиться на 100%».

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