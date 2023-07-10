Шамиль Тарпищев: «Мирра Андреева может сыграть за сборную на Олимпиаде в Париже. Она стремительно поднимается»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Мирры Андреевой над Анастасией Потаповой в третьем круге «Уимблдона» – 6:2, 7:5.

«Андреева реально ничего не боится. А у женщин характерно, что даже у сеяных боязнь проиграть молодой и рвущейся превращается в мандраж. Мощь у Андреевой есть, здорово по линии играет, внимание колоссальное. Посмотрим, как она будет справляться, когда попадет в двадцатку, когда будет на месте той же Потаповой».

«А так она играет для всех здорово и для всех опасна. Киз мощно играет, но время ее прошло. Поэтому, если Андреева зацепится, то соперница может не выстоять и рухнуть».

Также он высказался о возможности участия Андреевой в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную. Сейчас она 102-я в рейтинге WTA, но она стремительно поднимается и будет только набирать очки. Плюс на Уимблдоне наберет много очков. Задел сделан хороший», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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