Шамиль Тарпищев: «Мирра Андреева может сыграть за сборную на Олимпиаде в Париже. Она стремительно поднимается»

Теги Шамиль Тарпищев Уимблдон Мэдисон Киз Олимпийский теннисный турнир Анастасия Потапова Мирра Андреева Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Мирры Андреевой над Анастасией Потаповой в третьем круге «Уимблдона» – 6:2, 7:5.

«Андреева реально ничего не боится. А у женщин характерно, что даже у сеяных боязнь проиграть молодой и рвущейся превращается в мандраж. Мощь у Андреевой есть, здорово по линии играет, внимание колоссальное. Посмотрим, как она будет справляться, когда попадет в двадцатку, когда будет на месте той же Потаповой».

«А так она играет для всех здорово и для всех опасна. Киз мощно играет, но время ее прошло. Поэтому, если Андреева зацепится, то соперница может не выстоять и рухнуть».

Также он высказался о возможности участия Андреевой в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную. Сейчас она 102-я в рейтинге WTA, но она стремительно поднимается и будет только набирать очки. Плюс на Уимблдоне наберет много очков. Задел сделан хороший», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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9 комментариев

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avcgloronalduMU
этот тарпищев может только флудить, пиарится и под монастырь подводить ))
Мирра поедет на оолимпиалу, если подпишет декларацию и будет нейтральной, коей и является это молодая девушка - вне политики. она даже не голосовала ни за кого ))
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Stas Salesov
За какую такую сборную? Только если французы предложат перейти вслед за подружкой
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Olga.t
Даже в случае допуска России на ОИ в Париже командные виды запрещены, и только нейтральный статус спортсмена без принадлежности к государству Россия.
Тарпищев в вакууме живёт?
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Михаил Пригода
Можно уже не спрашивать этого деда ни о чем, честное слово, достал
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Syndycate
Фантазер
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инок
Нервы у Мирры железные не по годам. Но на Олимпиаду она, если поедет, если только под белым флагом и без страны проживания...
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