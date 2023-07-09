Синнер о прорыве Сафиуллина на «Уимблдоне»: «История Романа напоминает историю Карацева в Австралии»

Янник Синнер прокомментировал победу над Даниэлем Элахи Галаном в 1/8 финала «Уимблдона».

Он выиграл 7:6(4), 6:4, 6:3 и пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

– Конечно, это был тяжелый матч. Я старался оставаться в моменте, понимая, что играю не лучшим образом. Старался не терять правильный настрой.

Я его знаю. Он очень, очень хороший человек, трудяга. Также он очень хороший игрок. Я знал, что будет нелегко. Рад выйти в следующий раунд.

– Что вы скажете о следующем матче – вам играть с Циципасом или Юбенксом.

– Я играю с Романом.

– Что вы об этом скажете?

– Очевидно, история Романа напоминает историю Карацева в Австралии. Он идет без поражений и играет довольно свободно. Он играет в очень, очень хороший теннис.

Я играл с ним год назад на ATP Cup, был тяжелый матч. Я должен быть готов, особенно психологически.

Конечно, я рад быть в текущем положении. Надеюсь, что покажу хороший теннис. Думаю, я должен поднять свой уровень в плане игры на задней линии. Посмотрим, что получится.

Роман Сафиуллин – в 1/4 «Уимблдона»! Что надо знать про новую вспышку российского тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе