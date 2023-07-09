Сафиуллин о возвращении после травм: «Самая большая у меня была после юниорского Australian Open. Чтобы вернуться в нужное русло, ушло много времени»

Роман Сафиулллин прокомментировал то, что впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

Чемпион юниорского Australian Open-2015 вышел в 1/4 на первом «Уимблдоне» во взрослой карьере.

– Пока я еще не понял, что вышел в четвертьфинал, тем более на своем первом «Уимблдоне». По ходу карьеры я мало играл на траве, поэтому очень рад, что это сделал, и, надеюсь, смогу добиться большего.

– Как вы пришли к этому моменту в карьере? Может быть, это ваша месть за все те травмы в прошлом?

– На самом деле самая большая травма у меня была после юниорского Australian Open. Это была травма плеча. Мне потребовалось много времени на восстановление, а когда я вернулся, то сразу травмировал лодыжку.

Чтобы вернуться в нужное русло, ушло много времени. Кто-то проходит это быстрее, кто-то дольше.

Да, у меня было много травм, одна большая.

– Насколько вы уверены в себе? Теперь вы в топ-100, выходите на новый уровень. Как этот прорыв повлияет на вашу уверенность в будущем?

– Это обязательно поможет обрести уверенность. Ее не так просто получить, она приходит только через матчи, через победы. Сейчас я как раз этим занимаюсь.

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