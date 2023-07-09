Рыбакина о защите титула на «Уимблдоне»: «Не чувствую сильного давления, потому что в этом году тоже очень хорошо играла»

Елена Рыбакина рассказала, с каким настроем приехала защищать титул на «Уимблдоне».

– Вы чувствуете большее давление, когда боретесь за второй «Шлем» и защищаете титул?

– Сейчас я не чувствую такого уж сильного давления, потому что в этом году тоже очень хорошо играла. Я добилась отличных результатов, особенно в Австралии. Финал турнира «Большого шлема» – это тоже большое достижение. Я не чувствую такого уж сильного давления.

Конечно, я хочу успешно здесь выступить. Это главная цель, так что посмотрим, как все сложится в этом году.

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