Рыбакина – первая с 2016-го действующая чемпионка «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю

обыграла в третьем круге « » – 6:1, 6:1.

Представительница Казахстана стала первой с 2016 года действующей чемпионкой «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю. Семь лет назад это сделала .

Рыбакина добиралась минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме . Там ее лучший результат – третий круг.

В понедельник ее соперницей станет .

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