Рыбакина – первая с 2016-го действующая чемпионка «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю
Елена Рыбакина обыграла Кэти Болтер в третьем круге «Уимблдона» – 6:1, 6:1.
Представительница Казахстана стала первой с 2016 года действующей чемпионкой «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.
Рыбакина добиралась минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме US Open. Там ее лучший результат – третий круг.
В понедельник ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя.
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