Рыбакина – первая с 2016-го действующая чемпионка «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю

Теги Серена Уильямс Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина обыграла Кэти Болтер в третьем круге «Уимблдона» – 6:1, 6:1.

Представительница Казахстана стала первой с 2016 года действующей чемпионкой «Уимблдона», которая вышла во вторую неделю. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.

Рыбакина добиралась минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме US Open. Там ее лучший результат – третий круг.

В понедельник ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя.

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4 комментария

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Oleg Devitaltivskii
Кратко про женский теннис
+3
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Михаил Пригода
Ответ romancureman
всё о WTA нынешнем
А что? если не знать, что происходит там, то можно подумать, что сумасшедшая конкуренция была, а сейчас снова упадок, это вообще ни о чем не говорит, тем более размышлять об этом на Уимблдоне такое себе, на траве играют месяц в году, самое сложное покрытие, и самый худший ТБШ по организации, так что на этом турнире точно нельзя судить о силе и конкуренции тура
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romancureman
всё о WTA нынешнем
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encaro_one
Надо побеждать и на шажочек ближе к легендам Уима становиться
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