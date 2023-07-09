Циципас о матче с Юбенксом: «Мы вместе тренировались несколько недель назад в Штутгарте. Мне нравится его игра»

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча на «Уимблдоне» против Кристофера Юбенкса.

«Мы вместе тренировались несколько недель назад в Штутгарте. Он хорошо играет на траве. Мы с ним здорово потренировались. У нас похожий стиль игры. Он подает и идет к сетке. Он рано встречает мяч.

Еще он отлично выступил на прошлой неделе на Мальорке. Он сейчас в ударе. Понятно, что раньше мы друг с другом не играли. У нас не было возможности встретиться в матче.

Мне нравится его игра. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы ему помешать или навязать свою игру. Вот моя стратегия. Он высокий парень, который хорошо подает, я буду об этом помнить и постараюсь использовать это по максимуму.

Конечно, его подача доставит проблем в нашем матче. Нужно поработать над приемом. Я постараюсь заставить его бороться за очки».

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