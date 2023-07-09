Соболенко о том, что во время ТБШ думает о титуле: «Раньше старалась избегать этих мыслей. а теперь не пытаюсь с ними бороться»

Арина Соболенко ответила, на какой стадии «Большого шлема» начинает задумываться о титуле.

– Ты всегда будешь держать его в голове. Всегда думаешь об этом, потому что очень хочешь победить. Это твоя мечта.

Раньше старалась избегать этих мыслей. А теперь не пытаюсь с ними бороться. Я просто работаю, стараюсь сосредоточиться на своей игре. Стараюсь сказать себе, что если я сосредоточусь на своей игре и постоянно буду на высоком уровне, то выиграю.

Это помогает сохранять концентрацию здесь и сейчас.

– Два года назад вы впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». Теперь у вас три полуфинала подряд, насколько сильно вы верили в это два года назад? В тот момент вы почувствовали, что на это способны?

– Да, у меня очень хорошие воспоминания с того «Уимблдона». Это был мой прорыв. Я очень, очень эмоционально отреагировала. Даже не эмоционально, два года назад я была счастлива, что смогла выйти во вторую неделю.

Да, с тех пор я стала больше верить в себя на турнирах «Большого шлема». Больше не думаю о второй неделе. После того прорыва я почувствовала небольшое облегчение.

– Не отмечаете выход во вторую неделю?

– Я все равно рада. Все равно стоит отметить, что я вышла во вторую неделю. Но цель – пройти как можно дальше. Я стараюсь сохранять концентрацию.

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