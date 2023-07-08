Соболенко о матче с Александровой: «Если сосредоточиться на себе, бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте и верить в себя, то у меня огромные шансы»

Теги Уимблдон WTA Екатерина Александрова Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча против Екатерины Александровой.

Они встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Счет в личных встречах 3:2 в пользу Александровой.

– Мы много раз играли друг против друга. Всегда это очень тяжелые, напряженные матчи.

Главное, что если сосредоточиться на себе, бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте и верить в себя, то у меня огромные шансы выиграть этот матч.

– Как бы вы ее описали?

– Очень агрессивный игрок. У нее очень плоские быстрые удары. Очень агрессивная. Хорошо подает. Хорошо двигается. У нее очень чистые удары. Да, против нее сложно играть.

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6 комментариев

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Jefri AG
Слишком много если) Удачи Екатерине.
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Бекзат Саматович
По чпсти агресси трактору нет равных. Дай Бог Катя затащит трактор в болото собственных ошибок.
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