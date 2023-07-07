Азаренко о возможном матче со Свитолиной: «Она очень быстро вернулась на высокий уровень, и кажется, играет без особого давления»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала возможную встречу с экс-третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной в 1/8 финала «Уимблдона».

«Я очень рада за нее, что она смогла испытать этот невероятный опыт создания семьи и так быстро вернуться в тур. Она очень быстро вернулась на высокий уровень.

Я не смотрела ее матчи, но ее результаты показывают, что она способна бороться с топ-игроками и побеждать их. Еще мне кажется, что она играет без особого давления – просто вернулась и спокойно играет и поднимается в рейтинге. Кажется, у нее хороший настрой.

В общем, я рада снова видеть ее в туре и в такой хорошей форме. Если мы встретимся, надеюсь, матч как обычно получится классный».

Свитолина в третьем круге играет с Софией Кенин. Азаренко ведет в личном противостоянии 5-0.

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