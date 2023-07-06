Азаренко о том, что после рождения детей люди теряют память: «Это точно. Она становится очень избирательной»

Виктория Азаренко сравнивала ощущения от этого «Уимблдона» и предыдущими.

– Я иногда очень хочу помнить, как я чувствовала себя раньше. Но я из тех игроков, которые стараются жить настоящим. И иногда я слишком сосредотачиваюсь на будущем.

Мне трудно вспоминать. Теннис развивается, теннис меняется. Так что я не могу сравнивать.

– И говорят, что после рождения ребенка люди теряют память?

– Это точно. Она становится очень избирательной (улыбается).

Я бы хотела помнить, как я чувствовала себя раньше. У меня на телефоне есть видео, надо посмотреть и вспомнить, в каком состоянии я была. Потому что я без понятия (улыбается).

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