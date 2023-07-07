Соболенко – о крике по ходу матча с Грачевой: «На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой громкий крик по ходу второго сета матча второго круга «Уимблдона» против Варвары Грачевой (2:6, 7:5, 6:2).

«Да, я в тот момент немного обезумела. На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар. После этого мне стало чуть получше. Испытала облегчение. Как будто после этого я стала соображать лучше.

Перед матчем я чувствовала себя отлично. Просто было жарковато, а я не поменяла струны. Потом попросила стрингеров поменять струны на более тяжелые – после этого почувствовала себя на корте лучше. Мяч больше не летел так сильно».

В третьем круге чемпионка Australian Open сыграет с Анной Блинковой.

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