Соболенко – о крике по ходу матча с Грачевой: «На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Варвара Грачева Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой громкий крик по ходу второго сета матча второго круга «Уимблдона» против Варвары Грачевой (2:6, 7:5, 6:2).

«Да, я в тот момент немного обезумела. На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар. После этого мне стало чуть получше. Испытала облегчение. Как будто после этого я стала соображать лучше.

Перед матчем я чувствовала себя отлично. Просто было жарковато, а я не поменяла струны. Потом попросила стрингеров поменять струны на более тяжелые – после этого почувствовала себя на корте лучше. Мяч больше не летел так сильно».

В третьем круге чемпионка Australian Open сыграет с Анной Блинковой.

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2 комментария

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свободу попугаю
Стравила воздух с регулятора давления
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