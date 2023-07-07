Киз о 350-й победе в карьере: «Я не считала»

Мэдисон Киз прокомментировала то, что выиграла 350-й матч.

На «Уимблдоне» она обыграла Викторию Голубич – 7:5, 6:3.

– Поздравляю с 350-й победой в WTA-туре. Вы об этом знали?

– Нет. Я не считала.

– Важный рубеж?

– Отличный рубеж.

– Вы играете в профессиональный теннис больше половины жизни. Есть такое ощущение?

– Да, есть. Каждый день.

– Можете подробнее рассказать?

– Я играю в теннис с четырех лет – буквально почти всю жизнь. В туре я с 14. У меня есть ощущение, что я играла в разные эпохи, в конце карьеры некоторых людей, в середине карьеры других, в начале карьеры третьих.

Я уже давно играю, видела много разных лиц, – сказала Киз на пресс-конференции.

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