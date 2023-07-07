Бадосу поздравили с победой на пресс-конференции после матча, с которого она снялась

Теги Уимблдон WTA Паула Бадоса Теннис

Паулу Бадосу по ошибке поздравили с победой на пресс-конференции на «Уимблдоне».

Испанка не доиграла второй круг против Марты Костюк – 2:6, 0:1. Она снялась из-за физических проблем.

Журналист: Поздравляю с победой.

Паула Бадоса: Я проиграла.

Ж: Вы пропустили несколько турниров из-за травмы.

ПБ: Да.

Ж: Не могли бы вы рассказать о своей физической форме и уровне уверенности.

ПБ: К вашему сведению, я только что проиграла. Я не выиграла. Такие дела.

Модератор: Она не выиграла.

Ж: Не выиграла?

ПБ: Нет.

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5 комментариев

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Bartez1986
Федор! - Я не Федор - И всё-таки, Федор
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Hardy
позорище
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