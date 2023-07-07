Бадосу поздравили с победой на пресс-конференции после матча, с которого она снялась
Паулу Бадосу по ошибке поздравили с победой на пресс-конференции на «Уимблдоне».
Испанка не доиграла второй круг против Марты Костюк – 2:6, 0:1. Она снялась из-за физических проблем.
Журналист: Поздравляю с победой.
Паула Бадоса: Я проиграла.
Ж: Вы пропустили несколько турниров из-за травмы.
ПБ: Да.
Ж: Не могли бы вы рассказать о своей физической форме и уровне уверенности.
ПБ: К вашему сведению, я только что проиграла. Я не выиграла. Такие дела.
Модератор: Она не выиграла.
Ж: Не выиграла?
ПБ: Нет.
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