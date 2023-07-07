Тиафу о матче против Димитрова: «Мы не играли после Australian Open-2019. Тогда была настоящая заруба. Два талантливых парня в деле. Посмотрим»

Фрэнсис Тиафу поделился ожиданиями от третьего круга «Уимблдона» против Григора Димитрова.

Счет в личных встречах 2:1 в пользу болгарина. Они не встречались с -2019, где победил – 7:5, 7:6(6) 6:7(1), 7:5.

– Мы не играли после Australian Open. Тогда была настоящая заруба. Мы очень хорошо ладим. И он очень талантлив, доходил здесь до полуфинала. Впереди хороший матч.

Теперь начинается самое интересное. Все на хорошем уровне. Все сильны. Ты начинаешь играть с лучшими теннисистами в мире. Вот когда становится весело.

Да, в такой момент я по-настоящему вхожу в азарт и очень хочу играть. Два талантливых парня в деле. Посмотрим, что получится.

– Что именно в его игре вам кажется самым сложным и что нужно сделать, чтобы его победить?

– Он отлично подает первым мячом, когда находит хороший ритм. Безусловно, у него отличный форхенд. Он профи, умеет выходить к сетке, у него отличный слайс.

Я так давно с ним не играл, поэтому не знаю, в чем главная сложность. В его арсенале есть все удары. Посмотрим. Я должен внимательно подавать, использовать все возможности и психологически давить на него преимуществом. Посмотрим, что произойдет.

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