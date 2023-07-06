Новак Джокович: «Зрители делают мне одолжение. Чем больше они против меня болеют, тем лучше для меня»

Теги Новак Джокович Уимблдон болельщики ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что трибуны зачастую болеют против него.

«Они делают мне одолжение. Чем больше они против меня болеют, тем лучше для меня. Они будят во мне то, что, наверное, не хотят видеть, – победителя.

Конечно, хочется, чтобы большая часть трибун была на твоей стороне. Я не хочу играть во враждебной атмосфере.

Но получилось, что в большинстве матчей трибуны болеют за моих соперников. Это моя судьба, и это нормально. Иногда мне труднее с этим смириться, иногда я не понимаю реакцию болельщиков, но они имеют право.

Некоторые люди более нагло выступают с трибун – и в такой ситуации вы можете ждать от меня ответа и реакции. В прошлом так уже было. Это вдохновляет меня играть лучше».

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3 комментария

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cosset
это уже не новость так-то, просто раньше Джокович так открыто об этом не говорил) а я говорила) всегда)))
+7
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Eliza77
Очень хочу , чтобы в финале был Ноле и Медведев !)
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justbored
это уже какой-то образ Нерона, возвышающегося над объятым пламенем Римом ))

попроще можно быть, Новак. your greatness and all.
+4
-4
0
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