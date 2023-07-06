Новак Джокович: «Зрители делают мне одолжение. Чем больше они против меня болеют, тем лучше для меня»

Новак Джокович прокомментировал то, что трибуны зачастую болеют против него.

«Они делают мне одолжение. Чем больше они против меня болеют, тем лучше для меня. Они будят во мне то, что, наверное, не хотят видеть, – победителя.

Конечно, хочется, чтобы большая часть трибун была на твоей стороне. Я не хочу играть во враждебной атмосфере.

Но получилось, что в большинстве матчей трибуны болеют за моих соперников. Это моя судьба, и это нормально. Иногда мне труднее с этим смириться, иногда я не понимаю реакцию болельщиков, но они имеют право.

Некоторые люди более нагло выступают с трибун – и в такой ситуации вы можете ждать от меня ответа и реакции. В прошлом так уже было. Это вдохновляет меня играть лучше».

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