Броади в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10
142-я ракетка мира Лиам Броади во втором круге «Уимблдона» обыграл №4 Каспера Рууда – 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.
Броади впервые в карьере победил соперника из топ-10 рейтинга ATP. До этого он проиграл противникам такого уровня два матча.
Рууд, в свою очередь, девятый раз проиграл сет с баранкой. Последний раз он уступал партию со счетом 0:6 в финале «Ролан Гаррос»-2022 против Рафаэля Надаля.
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