Броади в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10

Теги Уимблдон ATP Лиам Броади Каспер Рууд Теннис

142-я ракетка мира Лиам Броади во втором круге «Уимблдона» обыграл №4 Каспера Рууда – 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.

Броади впервые в карьере победил соперника из топ-10 рейтинга ATP. До этого он проиграл противникам такого уровня два матча.

Рууд, в свою очередь, девятый раз проиграл сет с баранкой. Последний раз он уступал партию со счетом 0:6 в финале «Ролан Гаррос»-2022 против Рафаэля Надаля.

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5 комментариев

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Vale1
С баранкой проигрывать игроку из-за пределов сотни - это не дело для четвертой ракетки мира...
+11
-1
+10
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Ничего Смешного
Молодец, а Рууду осталось довольствоваться финалами…. Я думаю мало кто удивился, что Каспер получил баранку.
+4
-1
+3
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инок
С сенсационной победой Броади! Всё-таки быстрые корты не для норвежца Рууда...
+2
-1
+1
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Art Ebosh
Мужик! Сестрица у него красивая)
+1
-1
0
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Великий Алонсо
Грунтовый червь, экс-2 ракетка мира в кавычках. Вспоминая Дель Потро который был только 3 ракеткой, над Руудом хочется только посмеяться
+1
-1
0
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