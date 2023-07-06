Броади в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10

142-я ракетка мира во втором круге « » обыграл №4 – 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.

Броади впервые в карьере победил соперника из топ-10 рейтинга . До этого он проиграл противникам такого уровня два матча.

Рууд, в свою очередь, девятый раз проиграл сет с баранкой. Последний раз он уступал партию со счетом 0:6 в финале « »-2022 против .

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