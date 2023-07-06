Кенин о том, когда поверила, что может вернуться на прежний уровень: «В матче с Рыбакиной в Индиан-Уэллс»

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин рассказала, когда поняла, что возвращается на прежний уровень. Сейчас она не входит в топ-100, но вышла в третий круг « ».

«Я бы сказала, что в матче с в Индиан-Уэллс. Это был отличный матч. Конечно, поражения было обидным, но она до этого вышла в финал Australian Open. Так что я хотела просто оценить свой уровень, и я отлично выступила.

Этот матч придал мне уверенности. Я всегда верила, что могу вернуться, но тогда я почувствовала, что это поворотный момент».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе