Кенин о том, когда поверила, что может вернуться на прежний уровень: «В матче с Рыбакиной в Индиан-Уэллс»
Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин рассказала, когда поняла, что возвращается на прежний уровень. Сейчас она не входит в топ-100, но вышла в третий круг «Уимблдона».
«Я бы сказала, что в матче с Рыбакиной в Индиан-Уэллс. Это был отличный матч. Конечно, поражения было обидным, но она до этого вышла в финал Australian Open. Так что я хотела просто оценить свой уровень, и я отлично выступила.
Этот матч придал мне уверенности. Я всегда верила, что могу вернуться, но тогда я почувствовала, что это поворотный момент».
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