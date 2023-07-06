Свитолина о том, как ее игра изменилась после рождения дочери: «Лучше спросить моего тренера, но ощущения другие»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина рассказала, как ее теннис изменился после рождения дочери. В апреле она вернулась в тур и уже выиграла титул, сыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и сегодня вышла в третий круг «Уимблдона».

«Наверное, лучше спросить моего тренера, что изменилось, но ощущения другие. Мне кажется, у меня другой настрой. Я более терпелива, лучше бью по мячу.

Сейчас важно адаптировать игру и с умом подходить к расписанию, не играть слишком много. Я знаю, что не защищаю никаких очков, только зарабатываю. Поэтому важно хорошо составлять расписание, не травмироваться. Моя цель – всегда быть свежей и мотивированной на каждую тренировку, каждый турнир.

Мне кажется, сейчас мы на правильном пути. Я хорошо себя чувствую. Я мотивирована.

Перед Страсбургом был сложный период, но я старалась принять то, что играю не очень хорошо, старалась работать и создать себе возможность снова показывать хороший теннис».

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1 комментарий

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Dikki Shelton
Правильный подход. Немного терпения и все получится 👌
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