Свитолина о том, как ее игра изменилась после рождения дочери: «Лучше спросить моего тренера, но ощущения другие»

рассказала, как ее теннис изменился после рождения дочери. В апреле она вернулась в тур и уже выиграла титул, сыграла в четвертьфинале « » и сегодня вышла в третий круг « ».

«Наверное, лучше спросить моего тренера, что изменилось, но ощущения другие. Мне кажется, у меня другой настрой. Я более терпелива, лучше бью по мячу.

Сейчас важно адаптировать игру и с умом подходить к расписанию, не играть слишком много. Я знаю, что не защищаю никаких очков, только зарабатываю. Поэтому важно хорошо составлять расписание, не травмироваться. Моя цель – всегда быть свежей и мотивированной на каждую тренировку, каждый турнир.

Мне кажется, сейчас мы на правильном пути. Я хорошо себя чувствую. Я мотивирована.

Перед Страсбургом был сложный период, но я старалась принять то, что играю не очень хорошо, старалась работать и создать себе возможность снова показывать хороший теннис».

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