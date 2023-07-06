16-летняя Мирра Андреева обыграла №11 в мире Крейчикову и вышла в третий круг «Уимблдона»
16-летняя Мирра Андреева во втором круге «Уимблдона» обыграла 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – 6:3, 4:0, отказ.
Россиянка впервые играет на «Уимблдоне» – она прошла квалификацию. В целом она второй раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» она тоже дошла до третьего раунда.
Андреева победила самую рейтинговую соперницу в карьере. Теперь ее баланс с топ-20 стал 3:2.
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Где здесь все модераторы?
"Мне руку поднял рефери. которой я не бил..." (с) Высоцкий
Мирра молодец, но травма Крейчиковой...
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Ну и это не мальчик, который "подрастет еще, станет мощнее.."
У девочек иногда после пубертата и роста с движением и выносливостью все хуже становится...
Голова и нервная система шикарны, это сейчас видно. А остальное будет понятно годика через три