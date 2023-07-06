16-летняя Мирра Андреева обыграла №11 в мире Крейчикову и вышла в третий круг «Уимблдона»

16-летняя Мирра Андреева во втором круге «Уимблдона» обыграла 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – 6:3, 4:0, отказ.

Россиянка впервые играет на «Уимблдоне» – она прошла квалификацию. В целом она второй раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» она тоже дошла до третьего раунда.

Андреева победила самую рейтинговую соперницу в карьере. Теперь ее баланс с топ-20 стал 3:2.

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