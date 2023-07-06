16-летняя Мирра Андреева обыграла №11 в мире Крейчикову и вышла в третий круг «Уимблдона»

Теги Уимблдон WTA Барбора Крейчикова Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева во втором круге «Уимблдона» обыграла 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – 6:3, 4:0, отказ.

Россиянка впервые играет на «Уимблдоне» – она прошла квалификацию. В целом она второй раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» она тоже дошла до третьего раунда.

Андреева победила самую рейтинговую соперницу в карьере. Теперь ее баланс с топ-20 стал 3:2.

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26 комментариев

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Like Nozaninka
Молодец!
+25
-3
+22
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Guillermo
Это счастье. Ещё вчера ночью на зубах поборола китаянку, а сегодня к обеду уже 3 круг
+19
-1
+18
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Fomin525
умница
+12
-1
+11
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Игорь Попов
Браво👋👍🏻
+12
-1
+11
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инок
По итогам первого сета Мирра смотрелась лучше! Барборе - здоровья, Мирра, умница, удачи и дальше...
+11
-1
+10
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Mikas7
растет новая Шарапова, и это она не на пике в силу возраста
+12
-3
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Erika_i
Вот уже можно думать, что Мирра не удачливое чудо, а рано состоявшаяся теннисная личность, большой талант. Дальше все будет зависеть от здоровья, организм-то растет еще, и от стабильности жизненных обстоятельств. Короче, удачи ей по жизни и с очередной победой
+8
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Айхальский
будущая номер 1
+8
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+6
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Caerly
Я даже не успел посмотреть, сколько между матчами было!)
+6
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Ivan Stasuk
18 часов прошло у нее после матча с китаянкой и она летает по корту )
Молодость страшная сила!
+7
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8w6sxy5f6x
Умница девочка!!
+6
0
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Artem Karev
Чтоооо
+5
-1
+4
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Костя Кот
физически прибавит - будет выносить всех. характер хорош
+4
0
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Бен Ротенберг
Ответ Mikas7
поверь , в таком возрасте они уже хоп хоп, может было больше партнёров или парнерш чем у тебя,тем более во Франции живёт
Вы психически больны, если пишете такие комментарии.
+3
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Agent Smith
Рад за нее🥎
+3
0
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Александр Скворцов
Браво Мирра! Продолжай в том же духе!
+4
-1
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Друг Федерера
КТО ТЫ МИРРА?????
+4
-1
+3
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Сергей Носков
Она уже в числе 32 лучших, неплохо должна подняться в рейтинге. С кем у неё следующая игра?
+2
0
+2
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Axmat Cecenov
Ответ Сергей Носков
Она уже в числе 32 лучших, неплохо должна подняться в рейтинге. С кем у неё следующая игра?
Победительница Потапова-Йувень
+1
0
+1
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Alex43827Sp
Ответ Сергей Носков
Она уже в числе 32 лучших, неплохо должна подняться в рейтинге. С кем у неё следующая игра?
Потапова--Йован
+1
0
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Кагов
Мирра сыграла в карьере 5 матчей на траве и выиграла 5, все!
Она творит историю, а может быть и сенсацию! Болеем за наших!
+1
0
+1
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Бен Ротенберг
Ответ Redastri Redastri
Комментарий удален модератором
Вам не стыдно такое говорить о 16-летней девочке?

Где здесь все модераторы?
+7
-7
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starik
Ну... все таки немного
"Мне руку поднял рефери. которой я не бил..." (с) Высоцкий
Мирра молодец, но травма Крейчиковой...
==
Ну и это не мальчик, который "подрастет еще, станет мощнее.."
У девочек иногда после пубертата и роста с движением и выносливостью все хуже становится...
Голова и нервная система шикарны, это сейчас видно. А остальное будет понятно годика через три
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Mikas7
Ответ mahler
пока что она будущая никто))) чтобы стать №1 шанс небольшой у неё и много чего еще случиться может
ну полячка и 🐎🐎🐎 с Беларуси постареют
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Redastri Redastri
Комментарий удален модератором
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