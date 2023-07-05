Касаткина о том, что в 2018-м играла в 1/4 «Уимблдона»: «Это было в прошлом. Надеюсь, с тех пор я прибавила»

Теги Уимблдон WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала победу во втором круге «Уимблдона» .

Она обыграла Джоди Беррейдж со счетом 6:0, 6:2 на Центральном корте.

«Было намного сложнее, потому что я играла с местной девочкой, за нее все болели. И я тоже нервничала, потому что играла на лучшем корте мира. Это особенный момент. Я чувствовала все внутри, чувствовала электричество. Было сложно, но я довольна тем, как со всем справилась». 

Также Касаткина рассказала, вернулась ли на уровень 2018-го, когда дошла в Лондоне до четвертьфинале.

«Это было в прошлом. Надеюсь, с тех пор я прибавила».

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3 комментария

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encaro_one
Мне приснилось небо Лондона.
Земфиру нужно в помощь на трибуны.
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инок
Касаткина ещё и баранку повесила. Удачи и дальше.
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Славонычч
Ответ encaro_one
Мне приснилось небо Лондона. Земфиру нужно в помощь на трибуны.
Да да , пусть замутят "тройничёк" с Забиякой 🔥😘
0
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