Касаткина о том, что в 2018-м играла в 1/4 «Уимблдона»: «Это было в прошлом. Надеюсь, с тех пор я прибавила»

Дарья Касаткина прокомментировала победу во втором круге «Уимблдона» .

Она обыграла Джоди Беррейдж со счетом 6:0, 6:2 на Центральном корте.

«Было намного сложнее, потому что я играла с местной девочкой, за нее все болели. И я тоже нервничала, потому что играла на лучшем корте мира. Это особенный момент. Я чувствовала все внутри, чувствовала электричество. Было сложно, но я довольна тем, как со всем справилась».

Также Касаткина рассказала, вернулась ли на уровень 2018-го, когда дошла в Лондоне до четвертьфинале.

«Это было в прошлом. Надеюсь, с тех пор я прибавила».

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