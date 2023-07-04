Рыбакина о присутствии Федерера на ее матче: «Может, поэтому я и нервничала. В детстве постоянно следила за его игрой»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Шелби Роджерс в первом круге «Уимблдона».

Действующая чемпионка выиграла стартовый матч 4:6, 6:1, 6:2.

– Я немного нервничала, но в целом рада, что смогла выиграть в трех сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приеме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше.

– Роджер Федерер был примерно в трех метрах от вас. Насколько вдохновляюще видеть, что легенда «Уимблдона» хлопает вам после каждого розыгрыша?

– Может, потому что мне очень нравится Роджер, я и нервничала. В детстве постоянно следила за его игрой.

Это что-то особенное. Год спустя снова оказаться на этом корте с этой атмосферой. Думаю, психологически первые матчи всегда тяжелые, нужно вкатываться в турнир. Надеюсь, следующий матч будет легче.

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