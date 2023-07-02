Рыбакина о подготовке к «Уимблдону» после болезни: «Не то количество работы, которое хотелось, но в целом мы сделали максимум возможного»

Елена Рыбакина ответила, в каком физическом состоянии подошла к «Уимблдону».

Представительница Казахстана из-за вируса снялась перед третьим кругом «Ролан Гаррос» и после этого провела два матча на траве.

«Мы хорошо подготовились, но все же получилось не то количество часов и работы, которое хотелось. Но в целом мы сделали максимум возможного. После «Ролан Гаррос» было нелегко. Неделю я ничего не делала, а затем постепенно начала тренироваться. Было трудно, но все равно получилась хорошая подготовка.

У меня аллергия. Хуже всего чувствую себя весь май. Как и все, я принимаю антигистаминные.

А вирус я подхватила потому, что в тот период ослаб иммунитет. Это был просто вирус. Я мало что могла сделать. Но организм должен был восстановиться сам, поэтому потребовалось много времени».

Также Рыбакина рассказала, чувствует ли давление из-за защиты титула.

«Конечно, в этом году все по-другому. Не скажу, что чувствую такое уж сильное давление. Конечно, люди это обсуждают.

Главное, что мы с командой продолжаем работать. Они тоже стараются мне помогать, готовить к матчам.

Думаю, к этому тоже нужно привыкнуть. Надеюсь, мой уровень останется таким же высоким, и защита титула станет обычным делом».

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