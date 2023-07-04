Контавейт о завершении карьеры из-за травмы: «Я смирилась и спокойна, но, когда матч закончится, будет очень трудно сдерживаться»

Анетт Контавейт рассказала о проблемах со спиной, из-за которых завершает карьеру.

«Уимблдон» станет ее последним турниром.

«Когда я долго стою, становится больно. Когда я долго сижу, становится больно. Поэтому, когда я занимаюсь обычными делами, мне тоже больно.

Я пробовала все, что в моих силах, взять перерыв, делать упражнения, но ничего не помогало.

Я долго об этом думала, потому что спина беспокоит меня с прошлого года. Я довольно много об этом говорила, так что теперь смирилась с происходящим. Я спокойна и все такое, но было время, когда у меня наворачивались слезы каждый раз, когда я об этом говорила. Думаю, когда матч закончится, будет очень трудно сдерживаться».

Контавейт поделилась, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Я уже три года изучаю психологию. У меня впереди еще несколько лет. Поэтому я немного увеличу нагрузку, займусь этим активнее. И я очень жду возможности побыть дома. Для меня важно научиться отдыхать. Мне кажется, я очень часто выкладываюсь на 100% в одном деле, потом – в другом. Мне очень трудно просто расслабиться, надеюсь, я немного этому научусь».

Она в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была второй ракеткой мира. Как так вышло?

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