Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Юбенкс поднялся на 34 строчки

Теги рейтинги ATP Адриан Маннарино Томми Пол Кристофер Юбенкс Теннис

В топ-10 рейтинга ATP без изменений.

Чемпион турнира на Мальорке Кристофер Юбэнкс поднялся на 34 строчки, финалист Адриан Маннарино – на восемь.

Томми Пол вернулся в топ-15.

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 июля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 7675
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 7595
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 5890
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4960
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4670
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4510
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4255
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3345
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3310
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3085
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 3035
15 (17) Томми Пол (США) 2250
21 (21) Александр Зверев (Германия) 1630
35 (43) Адриан Маннарино (Франция) 1112
43 (77) Кристофер Юбенкс (США) 976
50 (47) Аслан Карацев (Россия) 888
54 (64) Маккензи Макдональд (США) 855
92 (94) Роман Сафиуллин (Россия) 663
97 (97) Александр Шевченко (Россия) 623
105 (116) Павел Котов (Россия) 591
136 (136) Рафаэль Надаль (Испания) 445
144 (143) Иван Гахов (Россия) 414

 

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1 комментарий

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alexus-1990
Котов красавец, уже впереди самого Надаля
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