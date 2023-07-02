Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Юбенкс поднялся на 34 строчки

В топ-10 рейтинга ATP без изменений.

Чемпион турнира на Мальорке Кристофер Юбэнкс поднялся на 34 строчки, финалист Адриан Маннарино – на восемь.

Томми Пол вернулся в топ-15.

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 июля 2023

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