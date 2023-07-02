Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Юбенкс поднялся на 34 строчки
В топ-10 рейтинга ATP без изменений.
Чемпион турнира на Мальорке Кристофер Юбэнкс поднялся на 34 строчки, финалист Адриан Маннарино – на восемь.
Томми Пол вернулся в топ-15.
Положение на 3 июля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7675
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|7595
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|5890
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4960
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4670
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4510
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4255
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3345
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3310
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3085
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|3035
|15 (17)
|Томми Пол (США)
|2250
|21 (21)
|Александр Зверев (Германия)
|1630
|35 (43)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1112
|43 (77)
|Кристофер Юбенкс (США)
|976
|50 (47)
|Аслан Карацев (Россия)
|888
|54 (64)
|Маккензи Макдональд (США)
|855
|92 (94)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|663
|97 (97)
|Александр Шевченко (Россия)
|623
|105 (116)
|Павел Котов (Россия)
|591
|136 (136)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|144 (143)
|Иван Гахов (Россия)
|414
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