Касаткина о возвращении в Британию: «Ощущения отличные. И здесь лучшая трава»

Теги WTA Rothesay International Eastbourne Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала то, что выступает в Великобритании.

В прошлом году всех игроков из России и Беларуси не допустили до турниров в Британии.

«Ощущения отличные. Мне всегда нравилось играть в Великобритании. Я показывала хорошие результаты, у меня хорошие воспоминания. И здесь лучшая трава.

Атмосфера невероятная, зрители проявляют уважение. Видно, что они понимают культуру игры, умеют поддерживать, понимают, когда моменты напряженные. Очень уважительно относятся к игрокам.

Я чувствую, что меня хорошо приняли. Ко мне очень хорошо относятся, говорят много приятного. Я очень ценю поддержку», – сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в финал.

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8 комментариев

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Рус Киссенжер
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
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Монсеньор Мартинес
Я думал, трава все же лучше в Амстердаме, но ладно уж
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Казанский парень
Она же про корт так сказала или..?)
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Sardar Zhoroev
Удачи Дарья 🔥
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denis_denis
Ответ Казанский парень
Она же про корт так сказала или..?)
вряд ли она сказала weed
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Cube Litening C:68X
Ответ Рус Киссенжер
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
😋
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gukmamop
мастерство заголовка 10/10
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encaro_one
В Марокко лучше всего.
А душевнее всего в Казахстане.
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