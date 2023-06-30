Касаткина о возвращении в Британию: «Ощущения отличные. И здесь лучшая трава»

Дарья Касаткина прокомментировала то, что выступает в Великобритании.

В прошлом году всех игроков из России и Беларуси не допустили до турниров в Британии.

«Ощущения отличные. Мне всегда нравилось играть в Великобритании. Я показывала хорошие результаты, у меня хорошие воспоминания. И здесь лучшая трава.

Атмосфера невероятная, зрители проявляют уважение. Видно, что они понимают культуру игры, умеют поддерживать, понимают, когда моменты напряженные. Очень уважительно относятся к игрокам.

Я чувствую, что меня хорошо приняли. Ко мне очень хорошо относятся, говорят много приятного. Я очень ценю поддержку», – сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в финал.

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