Мирра Андреева об игре на траве: «Поначалу я не чувствовала себя комфортно, но сейчас шаг за шагом набираю уверенность. Хотя я все еще падаю»

Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в основную сетку «Уимблдона».

В финале квалификации она обыграла Тамару Корпач – 7:5, 5:7, 6:2.

«Я очень рада выйти в основу на своем первом турнире на траве. Поначалу я не чувствовала себя комфортно на этом покрытии, но сейчас шаг за шагом набираю уверенность. Хотя я все еще падаю. Думаю, я это здесь делаю чаще остальных.

Когда я приехала сюда, то совсем не чувствовала уверенности. Просто старалась делать свое дело, ничего при этом не ожидая. Уже здорово, что удалось сюда попасть.

Я просто пыталась играть в свою игру и бороться за каждый мяч, и теперь я в основной сетке. Никогда раньше не была на «Уимблдоне» и очень взволнована».

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