Бывшую 75-ю ракетку мира дисквалифицировали на 13 месяцев за употребление допинга

Камил Майхржак дисквалифицирован на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В октябре и ноябре 2022-го в его пробах были обнаружены вещество SARM S-22 (относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов) и метаболит лигандрола (LGD-4033). Они используются для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Также в его анализах обнаружили агонисты дельта–рецепторов, активируемых пролифераторами (PPARδ).

Поляк признал свою вину и согласился на дисквалификацию. Она завершится 29 декабря 2023 года.

Сейчас Майхржак занимает 218-ю строчку рейтинга. В феврале 2022-го он был 75-й ракеткой мира.

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