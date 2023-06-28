Тарпищев о ситуации с допуском россиян на «Уимблдон»: «У нас был канал, чтобы помогать, но никто к нам не обратился»

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Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в «Уимблдоне».

У мужчин турнир пропускает Павел Котов – он не успел получить визу. 

«У нас был канал, чтобы помогать, но никто к нам не обратился, Все, кто хотел, должны сыграть на «Уимблдоне». Некоторые пропускают, потому что сезон травяной, короткий, если до «Уимблдона» у кого-то были проблемы с визами, пропустили подготовительные турниры, то смысла нет уже выступать. Надо уже готовиться к харду тогда», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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