Тарпищев о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку: «Мы написали в международные организации»

Шамиль Тарпищев прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит «Уимблдон» из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

«С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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