Тарпищев о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку: «Мы написали в международные организации»

Теги Шамиль Тарпищев Уимблдон ATP Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит «Уимблдон» из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

«С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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12 комментариев

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Vale1
Ответ Сергей48
Написали? Землю рыть должен! Понимаешь, что это будущее? Которого завтра может не быть?
Ну вообще свет клином на этом турнире, пусть и престижном, не сошелся, благо, другие подобного себе не позволяют.
+9
-2
+7
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Доминик
Ответ Сергей48
Тарпищеву давно пора поджопника дать, а не пнуть! У вас видно дети не играют в теннис, поэтому делитанское рассуждение)
"делитанское". Всё ясно с этим экспертом ))))
+4
0
+4
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justbored
Ответ Сергей48
Написали? Землю рыть должен! Понимаешь, что это будущее? Которого завтра может не быть?
И что же в вашем представлении входит в "рытье Земли" ? Или так, Тарпищева пнуть, плюсиков насрубать.
+6
-3
+3
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S.Graf
Написали они ....
"С уваженьем, дата, подпись.
Отвечайте нам! А то,
Если вы не разберётесь,
Мы напишем в Спортлото!"
(с)ВВС
+4
-3
+1
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Мирослав Холод
Кафельникову привет
+2
-1
+1
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Сергей48
Написали? Землю рыть должен! Понимаешь, что это будущее? Которого завтра может не быть?
+4
-4
0
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ivanzhu90
Ответ Vale1
Обидно, если наши юниорки (да и юниоры тоже) туда не попадут... А кстати, кто знает, Мирра и Алина собираются на траве (и не только) вообще играть что-то до Уимблдона?
Квалы на Уим стартуют уже с 26го, какой турнир Мирра успеет сыграть?
Корнеева наверняка в каком то ITF турнире будет играть перед Уимом, как она играла перед РГ, юниорские соревнования позже стартуют.
+1
-1
0
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Yony
Ответ S.Graf
Написали они .... "С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам! А то, Если вы не разберётесь, Мы напишем в Спортлото!" (с)ВВС
ВСВ
0
0
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