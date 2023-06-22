Тарпищев о том, что «Уимблдон» не допускает российских юниоров, получающих господдержку: «Мы написали в международные организации»
Шамиль Тарпищев прокомментировал новость, что ряд российских юниоров пропустит «Уимблдон» из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.
«С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», – цитирует Тарпищева ТАСС.
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(с)ВВС
Корнеева наверняка в каком то ITF турнире будет играть перед Уимом, как она играла перед РГ, юниорские соревнования позже стартуют.