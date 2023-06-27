Энди Маррей: «Тур бывает одиноким местом: когда сидишь в гостиничном номере после обидных поражений вдали от друзей и семьи, может быть тяжело»

Энди Маррей высказался о психологических проблемах теннисистов.

«Индивидуальные виды спорта сложны, ты выкладываешься по полной каждую неделю. Иногда тур бывает одиноким местом: когда сидишь в гостиничном номере после обидных поражений вдали от друзей и семьи, может быть тяжело.

Меня не удивляет, что спортсмены испытывают проблемы с психическим здоровьем. 15-20 лет назад соцсети не были проблемой, но теперь из-за них тоже нелегко. Ты возвращаешься в номер, заглядываешь в твиттер или инстаграм и получаешь тонны оскорблений, когда ты и так не в лучшем состоянии».

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