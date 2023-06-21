WTA начала расследование действий тренера Цуренко

Теги WTA Леся Цуренко Теннис

WTA запустила расследование действий тренера Леси Цуренко – Никиты Власова. Об этом сама теннисистка сообщила but.org.ua 

Из-за требований конфиденциальности она не смогла сообщить детали. 

«Я шокирована. Уже связалась с юристами, чтобы обсудить дальнейшие действия», – сказала украинка. 

При этом она связывает действия тура с реакцией ее тренера на бездействие тура после ее панической атаки в марте этого года. 

Ранее появлялась информация, что тренер Цуренко устраивал конфликтные ситуации с Ариной Соболенко

9 комментариев

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Денис Шмелев
"связывает действия тура с реакцией ее тренера на бездействие тура после ее панической атаки в марте этого года"

Такое впечатление, что эту статью писали в состоянии панической атаки. )
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Hardy
ахахах поделом
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Денис Шмелев
Вообще было бы неплохо, если бы отобрали тренерскую аккредитацию у Власова. Заслужил. Хотя бы за то, что недавно на Youtube он назвал Джоковича "полным д..мом". Неприемлемые высказывания для профессионала.
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goodloser
Занятно. Никита Власов потребовал расследования в отношении Стива Саймона, которого он обвиняет в бездействии и отсутствии реакции на заявление Цуренко о панической атаке. А WTA в ответ начинает расследование в отношении самого Никиты Власова.
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Евгений Фабиянчук
Так ещё и фамилия какая!
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Йенс Мустерманн
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У Фоньини проблемы с антидопингом из-за не предоставления верного местоположения.
https://www.ubitennis.com/blog/2023/06/20/fabio-fognini-assente-al-controllo-antipoding-per-vedere-la-finale-dellinter-a-istanbul/amp/
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TennisForever
Мустерманн всё о других пишет ,но про своих земляков ни слова))
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AminO2
Неужели взялись еще за одного бандеровского подонка.
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sedric
Тест на абьюз походу не прошел.
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