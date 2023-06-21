WTA начала расследование действий тренера Цуренко

запустила расследование действий тренера – Никиты Власова. Об этом сама теннисистка сообщила but.org.ua

Из-за требований конфиденциальности она не смогла сообщить детали.

«Я шокирована. Уже связалась с юристами, чтобы обсудить дальнейшие действия», – сказала украинка.

При этом она связывает действия тура с реакцией ее тренера на бездействие тура после ее панической атаки в марте этого года.

Ранее появлялась информация, что тренер Цуренко устраивал конфликтные ситуации с .