WTA начала расследование действий тренера Цуренко
WTA запустила расследование действий тренера Леси Цуренко – Никиты Власова. Об этом сама теннисистка сообщила but.org.ua
Из-за требований конфиденциальности она не смогла сообщить детали.
«Я шокирована. Уже связалась с юристами, чтобы обсудить дальнейшие действия», – сказала украинка.
При этом она связывает действия тура с реакцией ее тренера на бездействие тура после ее панической атаки в марте этого года.
Ранее появлялась информация, что тренер Цуренко устраивал конфликтные ситуации с Ариной Соболенко.
Такое впечатление, что эту статью писали в состоянии панической атаки. )
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