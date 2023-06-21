Медведев о том, почему и на траве принимает далеко от задней линии: «Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные»

Теги ATP Terra Wortmann Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, стал ли комфортнее чувствовать себя на траве.

Он вышел в четвертьфинал в Галле, обыграв Ласло Дьере – 6:3, 6:7(5), 6:3.

«Вообще нет. На траве так сложно. Можно провести один плохой гейм и проиграть. Можно провести идеальный матч и проиграть на двух тай-брейках. Для меня это немного странно.

Когда я смотрю на топ-игроков вроде Роджера и Новака, они, с одной стороны, могут казаться пришельцами, но с другой – ты пытаешься вычленить лучшее и понять, как они выиграли столько титулов на этом покрытии, где трудно победить любого.

Я стараюсь это понять. И я рад победе. Это самое важное».

Также Медведев прокомментировал то, что даже на траве принимает подачу далеко от задней линии.

«Я пробовал на тренировках и не понимаю, как игроки принимают близко к задней линии. Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные.

Некоторым удается реагировать, а мне – нет. Я не могу стоять близко. Но посмотрим».

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7 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Eugenie Nation
И это чудо, играющее на одном покрытии, было первой ракетой🤦
Самое удивительное, что это "чудо, играющее на одном покрытии" теперь имеет грунтовый Мастерс + АТП-250 на траве))) Плюс, еще 3 финала на траве-грунте... Ну...вот такое вот чудо))
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Даниил Александров
На траве в целом надо уметь играть более агрессивно, выдерживать темп, держась близко к задней линии, пробивать при первой же возможности, отбивать мячи с полулета. Ну и конечно, игру у сетки надо выстраивать не так, как на грунте
+3
0
+3
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Александр Кратюк
Ответ Даниил Александров
На траве в целом надо уметь играть более агрессивно, выдерживать темп, держась близко к задней линии, пробивать при первой же возможности, отбивать мячи с полулета. Ну и конечно, игру у сетки надо выстраивать не так, как на грунте
Отскок низкий и это ключевое качество травы. Нужно уметь играть очень низкие мячи.
+3
0
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Андрей
На Уимблдоне в 2021 играл очень хорошо, так что должно у него получаться. Глобально для травы вообще идеальная игра: Низкие и плоские удары, мощная подача, движение

Пусть вкатывается
+1
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Антон Тимофеев
Ответ Алексей Колин
Только не умеет выходить и держать сетку. Это половина успеха на траве
Ну, выходить к сетке, Медведев в 2023 стал. Правда, иногда начал путаться, когда надо выходить, а когда не надо и застревать посередине между сеткой и задней линией))) Это довольно смешно, если честно...
+1
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Алексей Колин
Ответ Андрей
На Уимблдоне в 2021 играл очень хорошо, так что должно у него получаться. Глобально для травы вообще идеальная игра: Низкие и плоские удары, мощная подача, движение Пусть вкатывается
Только не умеет выходить и держать сетку. Это половина успеха на траве
0
0
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