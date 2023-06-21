Медведев о том, почему и на траве принимает далеко от задней линии: «Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные»

Даниил Медведев рассказал, стал ли комфортнее чувствовать себя на траве.

Он вышел в четвертьфинал в Галле, обыграв Ласло Дьере – 6:3, 6:7(5), 6:3.

«Вообще нет. На траве так сложно. Можно провести один плохой гейм и проиграть. Можно провести идеальный матч и проиграть на двух тай-брейках. Для меня это немного странно.

Когда я смотрю на топ-игроков вроде Роджера и Новака, они, с одной стороны, могут казаться пришельцами, но с другой – ты пытаешься вычленить лучшее и понять, как они выиграли столько титулов на этом покрытии, где трудно победить любого.

Я стараюсь это понять. И я рад победе. Это самое важное».

Также Медведев прокомментировал то, что даже на траве принимает подачу далеко от задней линии.

«Я пробовал на тренировках и не понимаю, как игроки принимают близко к задней линии. Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные.

Некоторым удается реагировать, а мне – нет. Я не могу стоять близко. Но посмотрим».

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