WTA организовала курсы для тренеров, чтобы оградить игроков от абьюза

Теги WTA Пэм Шрайвер Теннис

WTA запустила меры по защите игроков от абьюза, домогательств и манипуляций со стороны тренеров. Одной из таких мер стали специальные курсы, которые должны пройти тренеры.

Об этом рассказала экс-первая ракетка мира в паре и экс-глава WTA Пэм Шрайвер: «Я прошла курс, чтобы войти в команду Донны Векич на турнирах WTA. Этот курс рассказывает про всевозможные формы абьюза, включая все нюансы, а также учит, как важно сообщать об абьюзе, если ты его видишь или о нем слышишь.

Это важный шаг к более безопасному туру», – написала американка.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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3 комментария

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Мирослав Холод
хочу быть тренером вта, что надо для этого?
столько физруков в туре, чем я хуже)
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anyasha
Об этом рассказали Касаткина & Забияко пару влогов назад)
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
хочу быть тренером вта, что надо для этого? столько физруков в туре, чем я хуже)
Поедешь в Рязань и вернешь Аманду в тур?🙂🙏
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