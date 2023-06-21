WTA организовала курсы для тренеров, чтобы оградить игроков от абьюза

WTA запустила меры по защите игроков от абьюза, домогательств и манипуляций со стороны тренеров. Одной из таких мер стали специальные курсы, которые должны пройти тренеры.

Об этом рассказала экс-первая ракетка мира в паре и экс-глава WTA Пэм Шрайвер: «Я прошла курс, чтобы войти в команду на турнирах WTA. Этот курс рассказывает про всевозможные формы абьюза, включая все нюансы, а также учит, как важно сообщать об абьюзе, если ты его видишь или о нем слышишь.

Это важный шаг к более безопасному туру», – написала американка.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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