Синнер об адаптации к траве: «После Хертогенбоша я много часов тренировался, старался почувствовать свою игру, свои движения»

Янник Синнер прокомментировал победу над Ришаром Гаске в первом круге в Галле.

Он обыграл француза 6:3, 5:7, 6:2 и теперь поборется с Лоренцо Сонего.

«Трава – то покрытие, которое мне еще предстоит изучить больше, чем остальные. Но, с другой стороны, это позитивный момент. Последние дни после Хертогенбоша я много часов тренировался, старался почувствовать свою игру, свои движения.

Сегодня, как мне кажется, я двигался гораздо лучше, чем в последнем матче. Я либо побеждаю, либо учусь, и даже если выигрываю, все равно пытаюсь выносить из этого уроки.

Сегодня у меня было много возможностей во втором сете, я ими не воспользовался, но все же хорошо среагировал в третьей партии», – сказал Синнер в интервью на корте.

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