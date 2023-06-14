Кириос о полотенцах в Штутгарте: «Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены»

Теги ATP Boss Open Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал недовольство полотенцами на турнире в Штутгарте.

В первом круге он проиграл У Ибину – 5:7, 3:6.

«Мне только после трех геймов принесли белые полотенца. А они лучше впитывают пот. Я на каждом турнире их прошу. Почему-то все белые полотенца лежат в раздевалке.

Я же не прошу горы сдвинуть. Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены».

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6 комментариев

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dimon 2.0
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ничего не понял. какая взаимосвязь между цветом ткани и наличием/отсутствия свойства впитывать влагу ??
+5
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+5
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dedpihto59
Вот в чём причина поражения 👆‼️
+1
-1
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Славонычч
Эйсы оказались бесполезны 🏌️
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sashati
Профи - Кириос, Бублик, Пуй, Пэр, остальные мимо)
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Ma-Tzu
И мы же профессиональные спортсмены».

Именно поэтому я ходил пешком весь второй сет, играл в два удара и всем видом показывал свое фи
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Генадий Адамов
Ну смешон, возомнил себя не пойми кем,
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