Кириос о полотенцах в Штутгарте: «Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены»
Ник Кириос прокомментировал недовольство полотенцами на турнире в Штутгарте.
В первом круге он проиграл У Ибину – 5:7, 3:6.
«Мне только после трех геймов принесли белые полотенца. А они лучше впитывают пот. Я на каждом турнире их прошу. Почему-то все белые полотенца лежат в раздевалке.
Я же не прошу горы сдвинуть. Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены».
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Именно поэтому я ходил пешком весь второй сет, играл в два удара и всем видом показывал свое фи