Кириос о полотенцах в Штутгарте: «Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены»

Ник Кириос прокомментировал недовольство полотенцами на турнире в Штутгарте.

В первом круге он проиграл У Ибину – 5:7, 3:6.

«Мне только после трех геймов принесли белые полотенца. А они лучше впитывают пот. Я на каждом турнире их прошу. Почему-то все белые полотенца лежат в раздевалке.

Я же не прошу горы сдвинуть. Белые полотенца впитывают пот. И мы же профессиональные спортсмены».

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