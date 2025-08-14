Кудерметова во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-20

Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала тысячника в Цинциннати.

Она обыграла 15-ю ракетку мира Клару Таусон – 3:6, 7:6(4), 6:4. Во втором сете Кудерметова отыграла брейк, а на тай-брейке ушла с 0:3.

Россиянка во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-20. В целом в Цинциннати она выиграла уже три матча – на тысячниках ей такое не удавалось с Рима-2023.

Теперь Кудерметова встретится с Магдой Линетт .