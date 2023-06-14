«Уимблдон» повысил призовые на 11,2%
«Уимблдон» объявил призовой фонд на турнир-2023. По сравнению с 2022-м он увеличен на 11,2% и составит 44,7 млн фунтов.
В одиночном разряде призовые распределятся так:
- Первый круг – 55 тысяч фунтов;
- Второй круг – 85 тысяч фунтов;
- Третий круг – 131 тысяча фунтов;
- Четвертый круг – 207 тысяч фунтов;
- Четвертьфинал – 340 тысяч фунтов;
- Полуфинал – 600 тысяч фунтов;
- Финал – 1,175 млн фунтов;
- Титул – 2,35 млн фунтов.
Турнир пройдет 3-16 июля.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
6 комментариев