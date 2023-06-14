«Уимблдон» повысил призовые на 11,2%

«Уимблдон» объявил призовой фонд на турнир-2023. По сравнению с 2022-м он увеличен на 11,2% и составит 44,7 млн фунтов.

В одиночном разряде призовые распределятся так:

Первый круг – 55 тысяч фунтов;

Второй круг – 85 тысяч фунтов;

Третий круг – 131 тысяча фунтов;

Четвертый круг – 207 тысяч фунтов;

Четвертьфинал – 340 тысяч фунтов;

Полуфинал – 600 тысяч фунтов;

Финал – 1,175 млн фунтов;

Титул – 2,35 млн фунтов.

Турнир пройдет 3-16 июля.

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