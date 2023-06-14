«Уимблдон» повысил призовые на 11,2%

Теги Уимблдон ATP WTA призовые Теннис

«Уимблдон» объявил призовой фонд на турнир-2023. По сравнению с 2022-м он увеличен на 11,2% и составит 44,7 млн фунтов.

В одиночном разряде призовые распределятся так:

  • Первый круг – 55 тысяч фунтов;
  • Второй круг – 85 тысяч фунтов;
  • Третий круг – 131 тысяча фунтов;
  • Четвертый круг – 207 тысяч фунтов;
  • Четвертьфинал – 340 тысяч фунтов;
  • Полуфинал – 600 тысяч фунтов;
  • Финал – 1,175 млн фунтов;
  • Титул – 2,35 млн фунтов.

Турнир пройдет 3-16 июля.

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6 комментариев

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Бен Ротенберг
Отличная новость для турнира, который ежегодно набирает себе армии волонтеров забесплатно для организации и проведения турнира.
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Cube Litening C:68X
Согласен вылететь а первом круге..😁
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Лёля Иванова
Ответ Бен Ротенберг
Отличная новость для турнира, который ежегодно набирает себе армии волонтеров забесплатно для организации и проведения турнира.
В название термина "волонтёр" заключено понятие бесплатной помощи. Их туда никто насильно не гонит, люди сами участвуют и хотят таким образом приобщиться к туриниру)
+3
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Лёля Иванова
Хорошая новость. Особенно для теннисистов, которые дольше 1го или 2го круга редко проходят.
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Tun
Неплохо, есть мотивация двигаться по сетке
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dimon 2.0
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кепка, транс и амеба ликуют ! халеп - в трауре. опять бедненькая симона будет наблюдать со стороны как детишки из детсадика одной левой ногой открывают двери в след отборочные круги... халеп, солнце, ну дай ты денег этим чинушам ! что делают твои юристы ??
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