Ибин У после победы над Кириосом: «Последний раз играл на траве в 2017-м – еще по юниорам»

Теги ATP Boss Open Ник Кириос Ибин У Теннис

Ибин У прокомментировал победу над Ником Кириосом в первом круге в Штутгарте.

Он обыграл австралийца 7:5, 6:3 и одержал первую победу на траве уровня тура.

«Последний ра играл на траве в 2017-м – еще по юниорам. Я был очень рад сыграть с Ником в первом круге. Он один из лучших игроков в мире на траве, и он хорошо подавал. Он столько раз делал эйсы. Ключом к успеху стало то, что я оставался спокойным и находил выход [из сложных ситуаций]. Я рад.

Это особенный матч, потому что он был очень напряженным. В первом сете он довольно легко брал свои подачи. Иногда я страдал на подаче, ведь он подает лучше, чем я, но все равно сохранял терпение.

Я продолжу работать над подачей, и, надеюсь, смогу прибавить в этом компоненте», – сказал китаец в интервью на корте.

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