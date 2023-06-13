Кириос о поражении в первом матче после травмы колена: «Мне нужно больше времени, чтобы вернуться на прежний уровень»

Ник Кириос прокомментировал возвращение в тур после травмы колена.

Он проиграл Ибину У в первом круге турнира в Штутгарте – 5:7, 3:6.

«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень – небыстрый процесс.

Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», – написал Кириос.

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