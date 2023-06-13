Кириос о поражении в первом матче после травмы колена: «Мне нужно больше времени, чтобы вернуться на прежний уровень»

Теги ATP Boss Open Ник Кириос Ибин У Теннис

Ник Кириос прокомментировал возвращение в тур после травмы колена.

Он проиграл Ибину У в первом круге турнира в Штутгарте – 5:7, 3:6.

«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень – небыстрый процесс.

Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», – написал Кириос.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий