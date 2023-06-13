Кириос поздравил Джоковича: «От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос иронично поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю, Ноле. От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос».

Горжусь тобой, приятель, я на связи в любое время. С любовью, тренер Кигс», – написал австралиец в инстаграме.

Джокович ответил в комментариях: «😂😂😂 Аналогично, брат. Если нужен совет по игре на траве, я на связи 😂🙌❤️».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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5 комментариев

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leon74
Да Новак просто смеётся над Ником.У Кириоса было всё,чтобы стать великим теннисистом.Талант от Бога у него и отличная подача с руки и прочее,чего так недостаёт другим.
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Kironbet
Это однозначно лучший броманс среди всех игроков! :D
+9
-3
+6
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S.Graf
А советов по игре на харде у Кенгура нет? Очень надо, в Нью-Йорке.
+6
-3
+3
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tanya_1111
У Новака хорошее чувства юмора ))
+2
0
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