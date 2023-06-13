Кириос поздравил Джоковича: «От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос»
Ник Кириос иронично поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос».
«Поздравляю, Ноле. От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос».
Горжусь тобой, приятель, я на связи в любое время. С любовью, тренер Кигс», – написал австралиец в инстаграме.
Джокович ответил в комментариях: «😂😂😂 Аналогично, брат. Если нужен совет по игре на траве, я на связи 😂🙌❤️».
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
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