Джокович на вопрос, можно ли называть его GOAT: «Называй меня Новак. Мне нравится мое имя»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Барбара Шетт Теннис

Новак Джокович в интервью Eurosport ответил Барбаре Шетт на вопрос, можно ли его официально называть GOAT (величайшим в истории). 

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

«Называй меня Новак. Мне нравится мое имя.

Но спасибо. Я считаю это комплиментом своим достижениям. Сегодняшнее – это корона, награда. В этом году я выиграл оба «Шлема». До начала сезона я говорил, что хочу выходить на пик к «Шлемам». На данном этапе карьеры это самые важные турниры.

Я испытываю огромную гордость и благодарность. 23-й я выиграл на «Ролан Гаррос», который всегда был для меня самым тяжелым «Шлемом». Несколько раз я терпел неудачи.

В 2016-м я испытывал один из лучших моментов на корте. Потом в 2021-м. И теперь в этом году.

Когда я играю на грунте, я не знаю, чего ожидать. Но на «Ролан Гаррос» я чувствую себя комфортнее, чем на других турнирах. Меня переполняют эмоции».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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8 комментариев

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knzhnmdscj
Больше всего мне нравится, что который сезон Новаче и Рафу отправляют на пенсию, но из предыдущих 6 шлемов только один был взят неБигом и это учитывая, что в период юсо Рафа был травмирован, а Новака не пустили (ни в коем случае не принижаю победу Карлоса, но как факт). А ведь ребяткам уже 36 и 37…
+25
0
+25
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Ivan Prokofiev
GOAT!!!
+7
-1
+6
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S.Graf
Serbian Man…
You came and you changed my world
Respect so brand new
Serbian Man…
You came and you change me Man
A feeling so true

Serbian Man
You know that you came
And you changed my world,
Just like in the movies.

I wait for the day,
When you have to say
I do It!
+5
-1
+4
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dedpihto59
Мог бы ответить за козла ответишь😀‼️
+4
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+4
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arseny572
Сегодня играл как на харде
+3
0
+3
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инок
Качество игры на высоте. Величайший самоконтроль. Стал лучшим в мире. Новак никогда не изменял себе. Великий игрок. Настоящий...
+2
0
+2
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Кагов
Ноле, Джокер, Новак!
И это все о нем!
Новак Джокович!
Новак Срджанович Джокович!
+2
0
+2
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Leo Bonart
Ответ dedpihto59
Мог бы ответить за козла ответишь😀‼️
Новак так не сказал, потому был очень воспитанный
0
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