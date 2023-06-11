Джокович на вопрос, можно ли называть его GOAT: «Называй меня Новак. Мне нравится мое имя»

Новак Джокович в интервью Eurosport ответил Барбаре Шетт на вопрос, можно ли его официально называть GOAT (величайшим в истории).

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

«Называй меня Новак. Мне нравится мое имя.

Но спасибо. Я считаю это комплиментом своим достижениям. Сегодняшнее – это корона, награда. В этом году я выиграл оба «Шлема». До начала сезона я говорил, что хочу выходить на пик к «Шлемам». На данном этапе карьеры это самые важные турниры.

Я испытываю огромную гордость и благодарность. 23-й я выиграл на «Ролан Гаррос», который всегда был для меня самым тяжелым «Шлемом». Несколько раз я терпел неудачи.

В 2016-м я испытывал один из лучших моментов на корте. Потом в 2021-м. И теперь в этом году.

Когда я играю на грунте, я не знаю, чего ожидать. Но на «Ролан Гаррос» я чувствую себя комфортнее, чем на других турнирах. Меня переполняют эмоции».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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