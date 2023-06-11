Джокович на вопрос, играет ли он сейчас лучше, чем когда-либо: «Стараюсь не думать о возрасте, но тело реагирует по-другому. Так что я должен быть агрессором»

Новак Джокович дал интервью гостям студии «Евроспорта» после победы на «Ролан Гаррос».

Его спросили, давили ли на него ожидания перед финалом.

«Тяжелейшее испытание. Когда ты один из топов, от тебя всегда ждут победы, а каждое поражение – это скандал. Трагедия.

В этом году перед «Ролан Гаррос» я, по-моему, проиграл больше матчей, чем выиграл. Провел не очень хороший грунтовый сезон. Так что было много сомнений.

Но мы с командой работали, и я говорил, что хочу выйти на пик к «Шлему». Мы работали, чтобы я показал свой максимум здесь. Так что я оставил все турниры позади, и перед «Ролан Гаррос» чувствовал себя хорошо.

Я люблю бороться в пятисетовом формате. И игроки знают, что победить меня в пяти сетах, – очень сложная задача. И я обожаю это ощущение. Особенно в матчах с молодыми».

Также Джокович ответил, играет ли он сейчас лучше, чем когда-либо.

«Вы мне скажите (смеется).

Чувствую себя потрясающе. Я выиграл в Австралии. Из-за травмы там было не лучшее физическое состояние. И я знал, что нужно играть агрессивно.

Мне уже не 26 лет, а 36. Я стараюсь не думать о возрасте, но в то же время тело реагирует по-другому.

Так что я должен навязывать игру соперникам, входить в корт, быть агрессором на корте, контролировать скорость.

И в самые важные моменты мне удалось показать лучший теннис».

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