Джокович на вопрос, играет ли он сейчас лучше, чем когда-либо: «Стараюсь не думать о возрасте, но тело реагирует по-другому. Так что я должен быть агрессором»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович дал интервью гостям студии «Евроспорта» после победы на «Ролан Гаррос».

Его спросили, давили ли на него ожидания перед финалом.

«Тяжелейшее испытание. Когда ты один из топов, от тебя всегда ждут победы, а каждое поражение – это скандал. Трагедия.
В этом году перед «Ролан Гаррос» я, по-моему, проиграл больше матчей, чем выиграл. Провел не очень хороший грунтовый сезон. Так что было много сомнений.

Но мы с командой работали, и я говорил, что хочу выйти на пик к «Шлему». Мы работали, чтобы я показал свой максимум здесь. Так что я оставил все турниры позади, и перед «Ролан Гаррос» чувствовал себя хорошо.

Я люблю бороться в пятисетовом формате. И игроки знают, что победить меня в пяти сетах, – очень сложная задача. И я обожаю это ощущение. Особенно в матчах с молодыми».

Также Джокович ответил, играет ли он сейчас лучше, чем когда-либо.

«Вы мне скажите (смеется).

Чувствую себя потрясающе. Я выиграл в Австралии. Из-за травмы там было не лучшее физическое состояние. И я знал, что нужно играть агрессивно.

Мне уже не 26 лет, а 36. Я стараюсь не думать о возрасте, но в то же время тело реагирует по-другому.

Так что я должен навязывать игру соперникам, входить в корт, быть агрессором на корте, контролировать скорость.

И в самые важные моменты мне удалось показать лучший теннис».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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14 комментариев

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Buharoid
Ну нет, объективно, это не Новак-2011 или Новак-2016. Да даже Новак-2021 сильнее был. Но на опыте и скилле вывозит.
+13
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+12
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VaD
"И игроки знают, что победить меня в пяти сетах, – очень сложная задача. И я обожаю это ощущение. Особенно в матчах с молодыми"

Только вдумайтесь. Главным преимуществом 36-летнего игрока над молодыми соперниками является выносливость. Сюрреализм.
+12
-3
+9
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Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
+2
0
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Bashibuzuck
Ответ Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
Тоже самое говорили, когда уходили Сампрас и Агасси, но, как видишь, теннис не стал скучным
+2
0
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dimamak10
А кто сейчас хорош на траве ? Кто сможет составить конкуренцию Новаку на Уимблдоне? Я только вспоминаю Берретини до травмы
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dimamak10
Ответ Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
Я не смотрел теннис когда играли Сампрас Агасси, но по моему говорили тоже самое
+1
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Евгений Назаров
Какой финал лучше смотреть? Из биг 4? ,Или как в последнее время?
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0
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igor nn
Ответ Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
Новак Величайший игрок..Но всё же надо быть честным Из последних 11 побед только две были над Федей и Рафой..9 шлемов Новак добыл обыграв Андерсона,ХМДП,Тима,Медведева,Циципаса,Берретини,Кирьоса,снова Степана и Рууда .И на этом отрезке было всего одно поражение от Рафы в Париже.
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Теннисный абсолют
Ответ VaD
"И игроки знают, что победить меня в пяти сетах, – очень сложная задача. И я обожаю это ощущение. Особенно в матчах с молодыми" Только вдумайтесь. Главным преимуществом 36-летнего игрока над молодыми соперниками является выносливость. Сюрреализм.
В чем сюрреализм?
Пик выносливости у мужчин - 34-38 лет
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Omniscius
Ответ dimamak10
А кто сейчас хорош на траве ? Кто сможет составить конкуренцию Новаку на Уимблдоне? Я только вспоминаю Берретини до травмы
Фритц, Хачанов, Хуркач, плюс Медведев и Алькарас на классе, Маррей, Кирьос, Оже, Чилич, Баутиста по форме и настроению, еще за Синнером можно понаблюдать, случайностью ли был тот Уим у него.
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Андрей Шелест
Ответ dimamak10
А кто сейчас хорош на траве ? Кто сможет составить конкуренцию Новаку на Уимблдоне? Я только вспоминаю Берретини до травмы
Возможно Синнер на травяном сезоне блеснёт, Медведев в этом сезоне очень хорош, а на Уиме - 2021 очень обидно Хуркачу проиграл. Карлос, я думаю, горит желанием научиться круто играть на траве. Кирьос возвращается, Берреттини травмы замучали, но может настал момент его возрождения. Хуркач, Оже всегда хороши на траве. Вроде есть игроки, которые могут навязать борьбу, но в то, что кто-то из них сможет обыграть Ноле, я не верю
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Боддисатва13
Ответ Omniscius
Фритц, Хачанов, Хуркач, плюс Медведев и Алькарас на классе, Маррей, Кирьос, Оже, Чилич, Баутиста по форме и настроению, еще за Синнером можно понаблюдать, случайностью ли был тот Уим у него.
Короче,практически никого по сути... Новак должен забирать уим,если ничего непредвиденного не случится
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Buharoid
Ответ Андрей Шелест
Возможно Синнер на травяном сезоне блеснёт, Медведев в этом сезоне очень хорош, а на Уиме - 2021 очень обидно Хуркачу проиграл. Карлос, я думаю, горит желанием научиться круто играть на траве. Кирьос возвращается, Берреттини травмы замучали, но может настал момент его возрождения. Хуркач, Оже всегда хороши на траве. Вроде есть игроки, которые могут навязать борьбу, но в то, что кто-то из них сможет обыграть Ноле, я не верю
Медведев в этом сезоне так хорош, что отъехал на обоих шлемах непонятно кому в первых раундах.
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