Джокович о том, считает ли себя величайшим в истории: «Предпочитаю оставить эти споры другим людям. Я пишу свою собственную историю»

Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли себя величайшим игроком в истории.

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

«Я уже говорил раньше, что предпочитаю оставить эти споры другим людям, потому что эту тему многие обсуждают, и для нашего спорта это хорошо. Но, конечно, я очень уверен в себе.

Для самого себя я каждый день лучший на корте. Только с таким настроем можно добиться таких исторических результатов и выиграть этот трофей. После уже можно обратиться к статистике, но на это влияет много разных факторов. Это зависит от точки зрения людей или организаций, которые участвуют в обсуждении.

Так что я не хочу в этом участвовать. Я пишу свою собственную историю».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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