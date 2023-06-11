Джокович о том, считает ли себя величайшим в истории: «Предпочитаю оставить эти споры другим людям. Я пишу свою собственную историю»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP GOAT Теннис

Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли себя величайшим игроком в истории.

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

«Я уже говорил раньше, что предпочитаю оставить эти споры другим людям, потому что эту тему многие обсуждают, и для нашего спорта это хорошо. Но, конечно, я очень уверен в себе.

Для самого себя я каждый день лучший на корте. Только с таким настроем можно добиться таких исторических результатов и выиграть этот трофей. После уже можно обратиться к статистике, но на это влияет много разных факторов. Это зависит от точки зрения людей или организаций, которые участвуют в обсуждении.

Так что я не хочу в этом участвовать. Я пишу свою собственную историю».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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4 комментария

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Nandomo
Ответ Великий Алонсо
Однозначно величайший. Федерер 2-й, Надаль 3-й. Объективная, профессиональная оценка.
Как бы мне не нравился Федерер, но я, как впрочем и ты, всегда за справедливость и трезвую оценку, поэтому второй все-таки Надаль((
з.ы. несмотря на весь свой допинг
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Великий Алонсо
Однозначно величайший. Федерер 2-й, Надаль 3-й. Объективная, профессиональная оценка.
+3
-2
+1
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mr_ h2o
Новак в начале своей карьеры вписался в гонку с вечностью и вот наконец он вырвался вперед. Уим будет последний гвоздь в крышку гроба. Невероятный путь. В спорте где ты играешь 1 на 1 и проиграть можно по куче различных причин он выиграл столько. По поводу этого РГ были у меня сомнения, но он опять первый
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cosset
Почему-то когда читаю речи Джоковича после очередного трофея, кажется, что он прогревает аудиторию, чтобы запустить марафон про успешный успех в соцсетях) столько высоких и красивых слов, я уже готова купить)))
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