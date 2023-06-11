Джокович о 23-м «Большом шлеме»: «Хочу донести до всех молодых людей мира: если вы хотите лучшее будущее, берите его в свои руки, верьте и создавайте»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович выступил с речью после победы на «Ролан Гаррос».

«Большой шлем» – это «Большой шлем». Четыре главных турнира в истории нашего спорта.

Каждый игрок мечтает выиграть хотя бы один трофей. Мне невероятно посчастливилось выиграть 23 «Больших шлема». Это невероятное чувство.

Мои дети здесь, и я всегда пытаюсь привить им какие-то ценности, донести что-то обучающее и мотивирующее. Судя по их улыбкам, им все нравится.

И просто хочу сказать всей молодежи мира. Чем бы вы ни занимались – теннисом, спортом или чем-то другим, – когда мне было 7 лет, я мечтал выиграть «Уимблдон» и однажды стать №1 в мире. И мне невероятно посчастливилось добиться невероятных достижений.

Одно могу сказать точно. У меня была сила создать свою судьбу. Я стараюсь визуализировать все в своей жизни – не только верить, но прочувствовать каждой клеточкой тела.

И я хочу донести до всех молодых людей мира: живите настоящим моментом, забудьте про прошлое, будущее случится. И если вы хотите лучшее будущее, берите его в свои руки, верьте и создавайте», – сказал Джокович.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Последние годы Новак доносит до всех молодых людей тура, что ничего не даст им создать))
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Новак однажды обещал, что заставит всю молодежь жопу рвать. Он держит свое слово, вот только молодежь очень хлипкая
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Прекрасные слова, браво, Новак!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ Buharoid
Последние годы Новак доносит до всех молодых людей тура, что ничего не даст им создать))
При чем им даже визуализировать для этого не нужно))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dalakop
Спасибо Новаче, обязательно начну с понедельника!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scanner c
примерный спортсмен, кумир миллионов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Адекватник
При чем им даже визуализировать для этого не нужно))
Один все же не послушался...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Новак однажды обещал, что заставит всю молодежь жопу рвать. Он держит свое слово, вот только молодежь очень хлипкая
Одному все же удалось...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
afry
Сейчас молодые тебя как послушают, как визуализируют...😀 Видимо, совсем не опасается такого развития событий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DjokoND
Человече 😌😌😌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Когда сам был молодым - рвал жилы. Стар старым - заставляет рвать жилы молодых, но те не тянут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UralOrenburg1990
а что делать старым как ты?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Джокович велик, всем остальным тянуться к его уровню игры. С очередной победой. 23 шлема - это грандиозно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Ноавк как всегда в космосе!!! Великий спортсмен и прекрасный человек!!! 🔥 🔥 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProLL
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Новак однажды обещал, что заставит всю молодежь жопу рвать. Он держит свое слово, вот только молодежь очень хлипкая
На самом деле, не молодежь хлипкая, а Джокович - настоящий монстр, обладающий уникальным телом, которое даже в 36 лет физически готово лучше, чем у 25-летних. Молодёжи этой очень не повезло нарваться на лучших игроков в истории - да, пусть они уже не в прайме и, тем не менее, это лучшие в истории тенниса. Разве стоит упрекать кого-то в хлипкости за то, что он проигрывает лучшим из лучших? Рууд не виноват, что у него ни таланта нет соответствующего, ни физухи. Уверен, пашет на тренировках он ничуть не меньше Джоковича.
Медведев в самом расцвете сил по физухе полностью уступил год назад 36-летнему Надалю, ещё и только вернувшемуся после травмы, нормально не подготовившемуся. Даниил с 4 сета едва выживал, чего не скажешь о Надале. И можно сколько угодно говорить про характер и силу воли, но это все лажа, если у тебя нет феноменального тела - никакая сила воли сейчас уже Рафе не помогает. Медведев тоже хлипкий был? По мне, вообще нет, просто ему пришлось столкнуться с ещё одним монстром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий