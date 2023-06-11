Джокович о 23-м «Большом шлеме»: «Хочу донести до всех молодых людей мира: если вы хотите лучшее будущее, берите его в свои руки, верьте и создавайте»
Новак Джокович выступил с речью после победы на «Ролан Гаррос».
«Большой шлем» – это «Большой шлем». Четыре главных турнира в истории нашего спорта.
Каждый игрок мечтает выиграть хотя бы один трофей. Мне невероятно посчастливилось выиграть 23 «Больших шлема». Это невероятное чувство.
Мои дети здесь, и я всегда пытаюсь привить им какие-то ценности, донести что-то обучающее и мотивирующее. Судя по их улыбкам, им все нравится.
И просто хочу сказать всей молодежи мира. Чем бы вы ни занимались – теннисом, спортом или чем-то другим, – когда мне было 7 лет, я мечтал выиграть «Уимблдон» и однажды стать №1 в мире. И мне невероятно посчастливилось добиться невероятных достижений.
Одно могу сказать точно. У меня была сила создать свою судьбу. Я стараюсь визуализировать все в своей жизни – не только верить, но прочувствовать каждой клеточкой тела.
И я хочу донести до всех молодых людей мира: живите настоящим моментом, забудьте про прошлое, будущее случится. И если вы хотите лучшее будущее, берите его в свои руки, верьте и создавайте», – сказал Джокович.
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»
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Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей
Медведев в самом расцвете сил по физухе полностью уступил год назад 36-летнему Надалю, ещё и только вернувшемуся после травмы, нормально не подготовившемуся. Даниил с 4 сета едва выживал, чего не скажешь о Надале. И можно сколько угодно говорить про характер и силу воли, но это все лажа, если у тебя нет феноменального тела - никакая сила воли сейчас уже Рафе не помогает. Медведев тоже хлипкий был? По мне, вообще нет, просто ему пришлось столкнуться с ещё одним монстром.