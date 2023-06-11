Кириос о том, что решающие женские матчи РГ были лучше мужских: «😂»
Ник Кириос прокомментировал мнение, что женский теннис – не скучный.
Вчера по ходу финала «Ролан Гаррос» между Игой Швентек и Каролиной Муховой экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс написала:
«Не говорите мне, что женский теннис скучный! Полуфиналы были лучше мужских, а теперь фантастический финал! Да, второй сет между Алькарасом и Джокером получился потрясающим, но в целом матч – так себе. А Рууд со Зверевым – вообще так себе. Спасибо, что есть дамы!»
Кириос на это ответил: «😂».
Стаббс его спросила: «И в чем же я не права, Ник?»
Он снова ответил: «😂».
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Тест к финалу «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей
Дежурная победа фаворита удовлетворит разве что болельщиков этого самого фаворита, извините.
Тем более, и звание особо качественных ни один из ЧФ не претендует. Руне поплыл, Циципас вышел проигрывать, Джокович два сета играл с Кареном в поддавки прежде, чем включить форсаж на ТБ, который выиграл под 0.