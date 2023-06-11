Кириос о том, что решающие женские матчи РГ были лучше мужских: «😂»

Ник Кириос прокомментировал мнение, что женский теннис – не скучный.

Вчера по ходу финала « » между и экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс написала:

«Не говорите мне, что женский теннис скучный! Полуфиналы были лучше мужских, а теперь фантастический финал! Да, второй сет между и Джокером получился потрясающим, но в целом матч – так себе. А Рууд со – вообще так себе. Спасибо, что есть дамы!»

Кириос на это ответил: «😂».

Стаббс его спросила: «И в чем же я не права, Ник?»

Он снова ответил: «😂».

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