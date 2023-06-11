Кириос о том, что решающие женские матчи РГ были лучше мужских: «😂»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Ренне Стаббс Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал мнение, что женский теннис – не скучный.

Вчера по ходу финала «Ролан Гаррос» между Игой Швентек и Каролиной Муховой экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс написала:

«Не говорите мне, что женский теннис скучный! Полуфиналы были лучше мужских, а теперь фантастический финал! Да, второй сет между Алькарасом и Джокером получился потрясающим, но в целом матч – так себе. А Рууд со Зверевым – вообще так себе. Спасибо, что есть дамы!»

Кириос на это ответил: «😂».

Стаббс его спросила: «И в чем же я не права, Ник?»

Он снова ответил: «😂».

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Тест к финалу «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей

6 комментариев

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Янтарь
Стаббз не права в том, что вообще решила отвечать Киргиосу. Нарушила первое правило поведения при взаимодействии с троллем.
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Hardy
ок, полуфиналы - может быть. а все матчи до этого? удобная избирательность в сравнениях
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Hardy
Ответ Янтарь
А что до этого? Вас впечатлили ЧФ Алькарас-Циципас или Рууд-Руне? Или, может, в матче Хачанова и Джоковича была интрига? У дев в четвертьфиналах тоже ничего выдающегося не было, но хоть решающие матчи вышли интересными, Стаббз права.
причём тут интрига? если бы критерием качества матчей была интрига, мы бы вообще не спорили по этому поводу. женский тур настолько на дне, что там любая может обыграть любую за исключением тройки, и не потому, что матч был супер-упорным и сумасшедшим по качеству, а просто потому что почти никто не может поддерживать высокий уровень хотя бы два матча подряд. нафиг такие интриги, пытка на это смотреть. собственно, пустые трибуны говорят о том, что на это особо никто и не смотрит.
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+4
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Янтарь
Ответ Hardy
причём тут интрига? если бы критерием качества матчей была интрига, мы бы вообще не спорили по этому поводу. женский тур настолько на дне, что там любая может обыграть любую за исключением тройки, и не потому, что матч был супер-упорным и сумасшедшим по качеству, а просто потому что почти никто не может поддерживать высокий уровень хотя бы два матча подряд. нафиг такие интриги, пытка на это смотреть. собственно, пустые трибуны говорят о том, что на это особо никто и не смотрит.
Хороший матч, запоминающийся матч - качество+непредсказуемый итог.
Дежурная победа фаворита удовлетворит разве что болельщиков этого самого фаворита, извините.
Тем более, и звание особо качественных ни один из ЧФ не претендует. Руне поплыл, Циципас вышел проигрывать, Джокович два сета играл с Кареном в поддавки прежде, чем включить форсаж на ТБ, который выиграл под 0.
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Hardy
Ответ Янтарь
Хороший матч, запоминающийся матч - качество+непредсказуемый итог. Дежурная победа фаворита удовлетворит разве что болельщиков этого самого фаворита, извините. Тем более, и звание особо качественных ни один из ЧФ не претендует. Руне поплыл, Циципас вышел проигрывать, Джокович два сета играл с Кареном в поддавки прежде, чем включить форсаж на ТБ, который выиграл под 0.
камон, в первом круге вылетели 14 сеяных, и это еще успех, о чем тут спорить? нынешний WTA - слабейший в 21 веке
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